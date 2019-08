Rompe a sassate vetri auto, arrestato

(ANSA) - LECCE, 30 AGO - Un cittadino pakistano di 28 anni ha seminato il panico questa mattina a Lecce lanciando sassi e rompendo i vetri di 12 automobili parcheggiate in via Oronzo Quarta, nei pressi della stazione ferroviaria di Lecce. Il giovane, arrestato dai carabinieri, risulta residente a Monteroni, ma di fatto è senza fissa dimora e gode di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria e ha precedenti per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Sono stati i passanti impauriti a chiamare i carabinieri. Dai filmati delle telecamere della zona e dalla visione di altri filmati amatoriali realizzati da numerosi passanti, i militari hanno constato che per danneggiare le auto l'uomo aveva anche staccato una mattonella dal marciapiede.. (ANSA).