Pronto Palagiustizia Bari,da 9/9 udienze

(ANSA) - BARI, 30 AGO - A partire dal prossimo 9 settembre la giustizia penale barese sarà nuovamente riunita in un'unica sede, pur provvisoria, nell'ex Torre Telecom di via Dioguardi al quartiere Poggiofranco di Bari. Il trasloco degli uffici, il terzo in poco più di un anno, è stato completato e anche i lavori di realizzazione delle aule per le udienze sono terminati. La prima udienza nelle nuove aule, già arredate, sarà celebrata il 9 settembre, fino ad allora per le direttissime si continuerà ad utilizzare la struttura ormai vuota dell'ex sezione distaccata del Tribunale di Modugno.

Sono passati 464 giorni dall'inizio dell'emergenza per l'edilizia giudiziaria barese, quando il 23 maggio 2018 fu dichiara la inagibilità per rischio crollo del Palagiustizia di via Nazariantz, poi sgomberato a fine anno, con le udienze celebrate per alcune settimane in una tendopoli e gli uffici divisi fino ad oggi in otto diverse sedi.