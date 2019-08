Esplode bombola gas in macelleria,ferito

(ANSA) - PORTO CESAREO (LECCE), 29 AGO - Un uomo di 44 anni è rimasto ferito in un'esplosione avvenuta all'interno di una macelleria di Porto Cesareo, sulla costa leccese. Si tratta della macelleria 'Boutique della carne' della marina di Torre Lapillo. L'esplosione è stata causata dalla fuga di gas da una bombola che si trovava nel retrobottega del negozio. L'uomo rimasto ferito è Gianluca De Matteis, del vicino comune di Veglie, compagno della titolare dell'esercizio commerciale. Era stata proprio la donna, Giuseppina Bevilacqua, 42 anni, a chiedere al compagno di controllare la bombola, proprio mentre avveniva la combustione del gas con l'esplosione che ha poi investito in pieno l'uomo. Soccorso, il 44enne è stato portato al Reparto Grandi Ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi, con bruciature di secondo grado alle braccia e al viso. Non è in pericolo di vita. Nessun danno invece alla struttura. Sono intervenuti i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che indagano sull'accaduto. (ANSA).