Terrorismo:fugge dopo condanna,arrestato

(ANSA) - BARI, 27 AGO - Ha prima tentato la fuga in Francia e poi in Germania, dove è stato rintracciato e arrestato, il 26enne afghano Hakim Nasiri, condannato lo scorso 3 luglio dalla Corte d'assise d'appello di Bari a 5 anni di reclusione per associazione finalizzata al terrorismo internazionale di matrice islamica. Nasiri era libero dal 25 giugno 2018 dopo l'assoluzione in primo grado ed era sempre rimasto a Bari fino al 12 luglio quando, a pochi giorni dalla sentenza di condanna di secondo grado, ha preso un volo da Bari a Parigi, dove tuttavia è stato respinto "in quanto considerato persona pericolosa e già oggetto di segnalazione risalente al novembre 2016, inserita negli elenchi di Schengen". È quindi tornato in Italia, atterrando prima a Bologna e poi facendo ritorno a Bari a bordo di un bus. Considerato il tentativo di fuga, ne è stato chiesto il carcere, disposto il 31 luglio. Nasiri, però, era irreperibile. È stato rintracciato in Germania nei giorni scorsi e arrestato sulla base di un mandato di arresto europeo.