Giochi Mediterraneo: Basilicata è pronta

(ANSA) - POTENZA, 27 AGO - "È mia intenzione incontrare Elio Sannicandro, membro del Consiglio nazionale del Coni e coordinatore del dossier della candidatura di Taranto per i Giochi del Mediterraneo 2025, che ha pubblicamente espresso la disponibilità ad interessare la vicina Basilicata per i Giochi e verificare tutte le possibilità di ospitare in Basilicata alcune gare o comunque di coinvolgere anche la nostra regione, a partire dal Metapontino, nell'importante evento sportivo internazionale". Lo ha detto, attraverso l'ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata, l'assessore alle attività produttive Francesco Cupparo. "I numeri dei Giochi del Mediterraneo 2025 a Taranto - ha evidenziato l'assessore - sono particolarmente significativi della rilevanza non solo sportiva della manifestazione".