Bazar della droga a Bari, un arresto

(ANSA) - BARI, 26 AGO - Un 'bazar' della droga è stato scoperto nel Borgo Antico da carabinieri della compagnia Bari Centro. A gestirlo un 50enne, D. B., che è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione, durante una perquisizione, militari dell'Arma hanno trovato un laboratorio per la realizzazione di 'dosi'. A conclusione dell'operazione sono stati sequestrati 751 grammi di hashish suddivisi in 'panetti', 71 grammi di marijuana, 72 grammi di cocaina, 50 grammi di procaina, un bilancino di precisione, strumenti per il taglio della sostanza e materiale utile al confezionamento di singole 'dosi'. Sequestrati anche 3.470 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. L'uomo, dopo l'arresto, è stato condotto nella locale casa circondariale. (ANSA).