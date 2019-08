Notte Taranta: successo su Rai2 e social

(ANSA) - BARI, 25 AGO - E' stato un grande successo La Notte della Taranta anche in tv e sui social network. La diretta su Rai 2, in seconda serata ha registrato il 6,5 % di share, seconda sola alla programmazione di Rai 1. Sulla pagina Facebook, che conta 180 mila follower, la diretta del Concertone è stata seguita complessivamente da 1,5 milioni di utenti dalle 19:45 alle 02:30. L'hastag #taranta22 ha occupato il secondo posto tra i trending topics di twitter per tutta la serata. Il profilo instagram ha superato i 19 mila follower. Sono stati 92.452 gli accessi al sito ufficiale dal 2 al 25 agosto. Grande interesse attenzione è stata dimostrata anche dai media. Lo spettacolo è stato seguito dagli inviati di TG1, TG2, Tg5, Sky TG24 e dalle principali testate giornalistiche nazionali e locali. Garantita anche la sicurezza. Si è ridotto ancora il numero delle persone soccorse nell'area concerto e si è abbassato, pur restando altro, il numero di interventi per malori dovuti all'assunzione di alcool: sono stati 105.