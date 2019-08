Picchia compagna incinta, arrestato

(ANSA) - FOGGIA, 24 AGO - Avrebbe picchiato ripetutamente la propria compagna in stato di gravidanza: è l'accusa contestata a un 22enne di Foggia che è stato arrestato da agenti della squadra mobile per maltrattamenti in famiglia in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip.

L'indagine, coordinata dalla Procura, era stata avviata lo scorso 7 agosto quando la vittima si è presentata al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti per farsi medicare alcune ferite, sostenendo di essere stata picchiata da uno sconosciuto mentre tornava a casa. Da accertamenti è emerso che la donna già in passato aveva fatto ricorso alle cure mediche per alcuni traumi avvenuti 'accidentalmente'. Nonostante la scarsa collaborazione della vittima che, anche se messa di fronte all'evidenza dei fatti, continua a "coprire" il compagno, gli investigatori sono riusciti a ricostruire il clima di violenza grazie alle confidenze fatte dalla ragazza alle amiche e accertato che avrebbe anche augurato la morte a lei e al bambino.