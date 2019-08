G.Mediterraneo: Emiliano, gran vittoria

(ANSA) - TARANTO, 24 AGO - "È un'enorme soddisfazione quella per il voto unanime dell'assemblea dei Paesi olimpici del Mediterraneo". Così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla assegnazione a Taranto dei Giochi Mediterraneo 2026. "Per noi - osserva - è una grande responsabilità e una bellissima vittoria, siamo entusiasti ma in pochi secondi siamo passati dalla gioia alla responsabilità di dover organizzare nei prossimi sei anni tutto a puntino perché questi giochi siano i più belli che siano mai stati organizzati sino ad oggi". "Il nostro dossier - osserva Emiliano - è ben fatto, la sfida è stata dal primo momento determinata e convinta. La Regione Puglia si carica un onere economico notevolissimo per l'organizzazione di questi giochi e ci auguriamo di avere al nostro fianco anche il Governo nazionale. Il Comune di Taranto sta lavorando bene".