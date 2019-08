Coldiretti, 1.300 ulivi in fumo a luglio

(ANSA) - BARI, 22 AGO - A luglio sono stati 70 gli interventi dei vigili del fuoco per incendi nella provincia di Lecce che hanno mandato in fumo 1.300 ulivi. Il numero più rilevante a Ugento, mentre in 500 sono andati distrutti a Tricase in un unico rogo. A fornire i dati è Coldiretti Puglia, sottolineando che "a questi interventi vanno sommati quelli della Protezione Civile che ha spento il rogo di 900 ulivi". "Sono migliaia - afferma Savino Muraglia, presidente di Coldiretti Puglia - gli ulivi bruciati da maggio nel Leccese in campi abbandonati, con alberi secchi e morti per la Xylella, con un rilevante problema sicurezza nelle campagne desolate e piene di erbe infestanti secche. Quanto sta accadendo è vergognoso - aggiunge - perché oltre ad aver subito un danno incalcolabile al patrimonio olivicolo, gli agricoltori non riescono ancora ad espiantare e reimpiantare per fanta interpretazioni del Decreto Emergenze in agricoltura che contiene tutte le deroghe ai vincoli che impedivano lo svellimento volontario delle piante morte".