Pronta norma salva-Ilva, atteso decreto

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - E' pronta nella sua versione definitiva la norma che introduce delle specifiche tutele legali per gli acquirenti dell'ex Ilva, Arcelor Mittal, legate alle singole scadenze per la realizzazione del Piano ambientale. La norma è contenuta nel decreto imprese approvato dal Consiglio dei ministri del 6 agosto 'salvo intese', che ancora non è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'obiettivo era quello di pubblicarlo a fine agosto, per dare più tempo alle Camere per convertirlo. Ma ora si starebbe cercando di accelerare e renderlo operativo già dal 19 agosto.