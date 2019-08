Notte Taranta: Emiliano balla la pizzica

(ANSA) - TORREPADULI (LECCE), 16 AGO - La danza è stata protagonista la serata di Ferragosto al festival itinerante della Notte della Taranta anche a Torrepaduli, con la Piccola Ronda dei 63 bambini tra 4 e 14 anni della tappa Fuori Festival.

E alcuni bambini hanno sfidato a 'danza a scherma' anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che era a Torrepaduli insieme a Geppi Cucciari. I danzatori del corpo di Ballo della Notte della Taranta erano invece impegnati a Lecce in brani della tradizione salentina, nell'appuntamento a Porta Rudiae, con la "Pizzica in scena".

Tra i progetti speciali della Fondazione La Notte della Taranta, giunto ormai al quarto anno, Piccola Ronda è frutto della collaborazione tra la Fondazione e realtà territoriali che si occupano della tutela di minori: 'Il giardino della luna' della cooperativa sociale 'Una mano per te', Coccinella (Comunità per minori) e la cooperativa sociale Libellula.

(ANSA).