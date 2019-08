Buttafuori lido a gay, andate altrove

(ANSA) - BARI, 16 AGO - "Ma perché voi froci e le vostre amiche trans non ve ne andate nei posti vostri". È la frase che il buttafuori di un lido di Gallipoli (Lecce) avrebbe pronunciato ieri sera nei confronti di un gruppo di undici amici, omosessuali e trans, che trascorrevano la serata nello stabilimento balneare e che oggi parteciperanno al Pride nella città salentina.

A denunciarlo, su Facebook e poi anche all'Arcigay, è uno dei ragazzi destinatari degli insulti, Fernando Mitrugno. La frase sarebbe stata pronunciata dopo che il gruppo è intervenuto in difesa di una ragazza transessuale che stava girando un video con il suo telefonino e che sarebbe stata presa per un braccio e trascinata per le scale per essere allontanata dal lido. Roberto De Mitry Muya dell'associazione Rainbow Network e tra gli organizzatori del Pride, contattato dall'ANSA, si è detto "scioccato" dalla notizia e ha invitato i ragazzi destinatari dell'episodio di omofobia a "salire sul carro durante la parata e a raccontare la loro storia".