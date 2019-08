Violenta lite, un arresto

(ANSA) - GALLIPOLI (LECCE), 15 AGO - Un uomo di 34 anni è stato arrestato da polizia e carabinieri a Gallipoli, in Salento, dopo una violenta lite con un 22enne. I due sono stati bloccati al culmine della zuffa: avevano entrambi ferite lacero contuse al volto e alle mani e i vestiti insanguinati. I due sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Galatina e dimessi.

Il 34enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate dall'uso di armi improprie (cocci di bottiglia di vetro) e porto ingiustificato di armi improprie ed oggetti atti ad offendere. E' stato inoltre denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).