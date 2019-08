A.Mittal: gruisti, revocati i 3 scioperi

(ANSA) - TARANTO, 14 AGO - Le Rsu Fim-Fiom-Uilm hanno revocato lo sciopero di 3 giorni (21, 22 e 23 agosto) al reparto Ima1 (Impianti marittimi) di ArcelorMittal, dopo un incontro con l'azienda. L'astensione protestava contro la ricollocazione dei gruisti, in esubero dopo il sequestro dell'area dov'è morto il gruista Mimmo Massaro il 10 luglio, disposto dalla Procura.

L'azienda, proseguono le Rsu , ha illustrato "le attuali necessità" al secondo sporgente e "il personale eccedente l'attuale forza lavoro sarà individuato sulla scorta delle esigenze tecnico-organizzative", declinate anche sulla base del "bagaglio professionale del dipendente". Il personale "così individuato" sarà avviato, dal 26 agosto, a un training finalizzato all'inserimento lavorativo in aree per le quali sussistono necessità; e "da settembre saranno avviati ulteriori dipendenti a un training presso gli scaricatori dell'area Ima1"; poi, in una eventuale riorganizzazione con impatto occupazionale, il personale Ima1 avrà "diritto dì precedenza nel reinserimento". (ANSA).