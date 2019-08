Notte Taranta:a Lecce vigilia Ferragosto

(ANSA) - LECCE, 13 AGO - Tra mostre, danza e musica, il festival itinerante per la Notte della Taranta arriva a Lecce per la vigilia di Ferragosto. La serata del 14 si aprirà alle 19 alla Biblioteca Bernardini del Convitto Palmieri con due mostre, una itinerante sulle ricerche in Salento dell'antropologo Ernesto De Martino, capostipite degli studi sul tarantismo, l'altra sulle 'Menadi Danzanti' promossa proprio al Convitto Palmieri dalla sinergia tra Regione Puglia, Polo Biblio Museale di Lecce e Fondazione La Notte della Taranta (ceramiche antiche greche e magno greche, con immagini legate alla musica). Poi il centro storico di Lecce sarà invaso dalla pizzica del Corpo di Ballo della Notte della Taranta che, a ritmo di tamburello, partirà alle 21 da Porta Rudiae, per fare diverse tappe in vie e piazze fino ad arrivare nelle vicinanze di piazza Duomo. Oltre alla visita guidata all'Abbazia di Cerrate (biglietto 10 euro), il concerto clou è alle 22 in piazza Sant'Oronzo: Enzo Petrachi & Folkorkestra, e chiude l'Orchestra Popolare. (ANSA).