Conte,serve misura Sud, a futura memoria

(ANSA) - FOGGIA, 13 AGO - "Sono orgoglioso oggi di apporre la firma sul Cis di Capitanata che ritengo strumento innovativo, una delle cifre delle politiche che abbiamo seguito per il nostro Mezzogiorno, una pagina significativa per il rilancio del nostro territorio, una pagina corale che abbiamo scritto dal primo incontro qui in Prefettura. Per il Sud occorrono misure particolari. Il Sud richiede misure straordinarie. Abbiamo già messo in cantiere un piano per il Sud che va portato avanti comunque vada". Così il premier Giuseppe Conte durante l'incontro in Prefettura a Foggia per la firma del Contratto Istituzionale di sviluppo (Cis) della Capitanata.

A margine dell'incontro il premier Conte ha parlato anche di futuro: "Sta partendo un Cis per il Molise, per la Basilicata e due sono già stati annunciati anche per la Calabria. Dobbiamo estendere anche alla Sicilia. Per il Sud - ha ribadito - occorrono misure straordinarie e lo dico anche a futura memoria". (ANSA).