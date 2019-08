Scontro auto-moto, un morto e due feriti

(ANSA) - LECCE, 12 AGO - Un motociclista di 31 anni, Mattia Maggio, è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto nella zona di Torre Inserraglio, sul litorale ionico del Salento. La Ducati che guidava, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Mini guidata da un 22enne.

La passeggera della moto, la fidanzata di 27 anni della vittima, è rimasta ferita. Sia lei che l'autista dell'auto sono stati ricoverati nell'ospedale ospedale Vito Fazzi con la prognosi riservata. Rilievi e indagini dei carabinieri della compagnia di Gallipoli. (ANSA).