Xylella:Lezzi,firma Di Maio non mancherà

(ANSA) - LECCE, 9 AGO - "Di sicuro la mia firma e quella del ministro Di Maio non mancheranno. Se resterà questo Governo per gli affari correnti, allora speriamo che Centinaio batta un colpo". Così la ministra per il Sud, Barbara Lezzi, commenta gli effetti della crisi di Governo sul piano anti-Xylella. I decreti attuativi per i reimpianti degli ulivi nelle aree colpite dal batterio sono pronti, ma mancano le firme di tre ministri (Gian Marco Centinaio della Lega, oltre a Luigi Di Maio e Barbara Lezzi del M5s), come si è appreso in Prefettura a Lecce, in occasione della riunione convocata dalla ministra Lezzi per fare il punto sulle procedure che dovranno aprire la strada all'erogazione di oltre 300 milioni per le misure anti-Xylella.

"Se invece arriverà un altro Governo - prosegue - noi lasceremo tutto il lavoro fatto e ci sono le risorse, sono state già stanziate, così mi auguro che non ci siano ostacoli a procedere perché dall'1 gennaio 2020 questo territorio ha diritto a spendere immediatamente questi soldi". (ANSA).