Xylella:Coldiretti,-73% olio oliva Lecce

(ANSA) - LECCE, 9 AGO - Persi per la Xylella quasi tre quarti della produzione di olive in provincia di Lecce, con il crollo del 73% della produzione di olio nell'ultimo anno. E' l'analisi elaborata da Coldiretti Puglia sui dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, illustrata in un incontro in Prefettura a Lecce con la ministra per il Sud, Barbara Lezzi e il governatore della Puglia, Michele Emiliano.

"A Lecce il trend negativo rischia di diventare irreversibile - sottolinea il presidente Coldiretti provinciale, Gianni Cantele - con il minimo storico di 5.295 tonnellate nell'ultima campagna. La malattia ha lasciato milioni di ulivi secchi" e "il contagio in 6 anni si è allargato a nord a una velocità di più 2 chilometri al mese": "Abbiamo chiesto al ministro Lezzi che i 300 milioni, aggiuntivi ai 70 per il 2019 stanziati dal Cipe, arrivino realmente agli agricoltori che non possono più produrre olive e olio, a favore di nuovi impianti resistenti", e "ai frantoiani che stanno svendendo all'estero pezzi di frantoi".

