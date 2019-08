Lecce: Dall'Orco in prestito da Sassuolo

(ANSA) - LECCE, 9 AGO - Cristian Dell'Orco, terzino sinistro classe 1994, è un giocatore del Lecce. Anche se ancora manca l'ufficialità da parte del club salentino, il laterale mancino nella mattinata di oggi ha sostenuto le visite mediche e sottoscritto il contratto che lo lega ai giallorossi, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Di proprietà del Sassuolo, il 25enne ha raggiunto il tecnico Liverani ed i suoi nuovi compagni, partecipando alla seduta di allenamento. Nella passata stagione nella massima serie Dell'Orco ha collezionato 15 presenze con la maglia del Sassuolo e dell'Empoli, dove era in prestito dal 1 gennaio. Sempre nel reparto difensivo, il direttore sportivo, Mauro Meluso, starebbe trattando i nomi di Andrea Rispoli e Giulio Donati: per entrambi sarebbe una seconda esperienza in maglia giallorossa.