Perquisizioni e controlli Cc a Foggia

(ANSA) - BARI, 07 AGO - È in corso a Foggia una operazione finalizzata al contrasto della criminalità organizzata e comune, effettuata con l'impiego di un centinaio di carabinieri. Dal centro cittadino alle periferie, militari del'Arma stanno effettuando posti di blocco e perquisizioni nei confronti di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari o alla sorveglianza speciale. Ai controlli partecipano anche squadre dei "Cacciatori di Puglia" specializzati nell'individuare e "bonificare" i nascondigli e i rifugi utilizzati dalla criminalità per i traffici illeciti. Quello in corso a Foggia è il terzo atto di una serie di controlli del territorio che hanno interessato nei giorni scorsi San Severo e Cerignola. Alle 9:15 al comando provinciale di Foggia il colonnello Marco Aquilio terrà una conferenza stampa per fornire un resoconto complessivo delle tre operazioni.