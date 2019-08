Volley: azzurri, vogliamo pass per Tokyo

(ANSA) - ROMA, 6 AGO - Continua la marcia di avvicinamento al torneo di qualificazione olimpica di pallavolo in programma nel week end al Pala Florio di Bari. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini, che se la vedranno con Serbia, Australia e Camerun, in questi giorni stanno portando avanti la loro preparazione in vista dell'appuntamento clou della stagione. Domani in serata il ct comunicherà la lista dei 14 atleti che prenderà parte al torneo. "Tutti abbiamo tanta voglia di giocare, ci aspettano tre partite molto importanti e non potrebbe essere altrimenti quando scendi in campo per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi - ha spiegato Simone Giannelli -. Le ultime amichevoli ci sono servite per capire le cose sui cui lavorare e quindi migliorare, cosa che vogliamo fare anche in questi tre giorni che ci separano dall'esordio. Sappiamo che non sarà facile strappare il pass per Tokyo, ma allo stesso tempo siamo consapevoli della nostra forza e faremo del nostro meglio per centrare l'obiettivo".