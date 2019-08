Sanità:sindacati,tempi certi assunzioni

(ANSA) - BARI, 06 AGO - Ridurre le liste d'attesa, sbloccare le assunzioni, attivare i Pta (presidi territoriali assistenziali) per portare a compimento il piano di riordino della sanità pugliese e rendere esigibili i contenuti dell'accordo del dicembre 2016. Sono queste le richieste ribadite dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Puglia al presidente della Regione, Michele Emiliano e al direttore del dipartimento Salute, Vito Montanaro, nell'incontro che si è tenuto oggi nella sala Giunta della Regione Puglia.

"Vogliamo fatti, date, risposte concrete. Impegni assunti in passato poi sul territorio non si sono trasformati in azioni concrete. L'incontro con il capo dipartimento parta subito e definisca obiettivi e tempi" hanno dichiarato a margine Pino Gesmundo, Daniela Fumarola e Franco Busto. "Non si può fare sanità territoriale, ridurre le liste, migliorare i servizi, aprire Case della salute, senza procedere alle assunzioni, - hanno aggiunto i sindacalisti.