Reddito: M5s, in Puglia 82mila domande

(ANSA) - BARI, 6 AGO - "Al 31 luglio sono più di 82mila le domande di reddito e pensione di cittadinanza accolte in Puglia.

Non c'è Comune della nostra regione che non sia stato toccato da quest'importante rivoluzione da molti troppo spesso derisa: è un'opportunità per uscire dalla povertà e riscattarsi grazie al lavoro". Così Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali e deputato pugliese del M5s. Nel dettaglio sono più di 23mila sono le domande accolte in provincia di Bari, 15mila in provincia di Lecce, circa 14mila sia in provincia di Taranto che in provincia di Foggia. Scorrendo la mappa si può scoprire che Bari è in testa alla classifica dei Comuni con 7.683 domande accolte. Seguono naturalmente gli altri capoluoghi di provincia: Taranto (6.974 domande accolte), Foggia (3.361), Lecce (2.805), Brindisi (2.436), Barletta (2.115), Andria (1.898) e Trani (1.579). Nel piccolo Comune di Volturara Appula, paese natale del premier Conte, sono 3 le domande accolte finora.