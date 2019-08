Bulli in azione a Foggia, colpito 14enne

(ANSA) - BARI, 06 AGO - Episodio di bullismo nella tarda serata di ieri a "Parco San Felice", un'area pubblica a Foggia.

Un gruppo di sei ragazzini, di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, si è avvicinato ad una pattuglia del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato per chiedere aiuto. In particolare un 14enne aveva la maglietta strappata e lamentava un forte dolore all'orecchio. Ha raccontato agli agenti di essere stato accerchiato da un gruppo di coetanei, tra i 12 e i 15 anni, che lo avrebbero strattonato, insultato e schiaffeggiato senza un apparente motivo. Uno avrebbe anche tentato di investirlo con lo scooter senza però procuragli ferite. Il 14enne ha dichiarato, inoltre, che già nei giorni scorsi era stato vittima di un'aggressione da parte dello stesso gruppo di minorenni. Dei fatti sono stati informati i genitori della vittima. La polizia indaga per identificare gli aggressori. (ANSA).