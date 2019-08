'Meraviglioso Modugno' premia Al Bano

(ANSA) - BARI, 5 AGO - Il Premio Città di Polignano a Mare 2019 sarà consegnato ad Al Bano nella serata evento 'Meraviglioso Modugno', promossa da Comune, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds e dedicata al cantante Domenico Modugno a sessant'anni da 'Piove'. L'appuntamento è per il 6 agosto in piazza Aldo Moro. Sarà anche consegnato il Premio Modugno 2019 a Ermal Meta. Sul palco si alterneranno, in ordine di apparizione: Shade, Luca Barbarossa, Dimartino, Anna Tatangelo, Cordio, Ermal Meta, Giordana Angi, Avion Travel, Alberto Urso, La scapigliatura e Al Bano. La serata è presentata da Maria Cristina Zoppa, conduttrice di EraOra su Rai Radio Live media partner dell'evento, il cantautore Diodato e l'attore e cantante Marco Cocci. 'Meraviglioso Modugno' raddoppia con una seconda serata, il 7 agosto nella stessa piazza con Clementino.

Il sindaco Domenico Vitto ha anche annunciato la creazione di uno spazio museale e interattivo dedicato alla musica d'autore, nel vecchio museo Pascali nel centro storico.