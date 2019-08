Regione, 7 mln per aeroporto Grottaglie

(ANSA) - TARANTO, 3 AGO - Sette milioni di fondi regionali per ampliamenti e restyling dell'aeroporto di Grottaglie.

L'investimento è stato presentato a Taranto con il governatore Michele Emiliano, l'assessore regionale allo Sviluppo economico Mino Borraccino, vice presidente e direttore tecnico di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile e Donato D'Auria, i sindaci di Monteiasi, Carosino e Statte, assente il sindaco di Grottaglie, Ciro D'Alò, in polemica sulla sede della presentazione.

Lo scalo, già nel programma di produzione delle fusoliere del Boeing 787, viene impiegato anche per la sperimentazione degli aeromobili a pilotaggio remoto. Il riassetto annunciato dalla Regione punta anche ai voli di linea, in aggiunta alle attività dell'industria aeronautica e della cargo-logistica con la ripresa del traffico contenitori al porto: "Stiamo attivando tutte le relazioni possibili con le compagnie aeree - ha detto Emiliano - ma le previsioni da Taranto non sono ancora sufficienti, deve riprendere il ciclo economico della città".

(ANSA).