M5s: Di Maio a Bari incontra attivisti

(ANSA) - BARI, 3 AGO - Il leader del M5s e vicepremier Luigi Di Maio è arrivato a Bari per un lungo incontro con gli attivisti e portavoce pugliesi del Movimento, organizzato all'AncheCinema, dove è entrato da un ingresso secondario senza rilasciare dichiarazioni. All'assemblea, a porte chiuse e con accesso inibito anche alla stampa, si sono iscritti a partecipare quasi 800 attivisti, un centinaio dei quali si sono anche iscritti per intervenire. Il programma della giornata prevede che Di Maio faccia una relazione introduttiva e poi chiuda l'assemblea nel pomeriggio, senza pausa pranzo. Tra gli interventi programmati, sono prioritari quelli di chi ha inviato anche un testo scritto. La mail con il vademecum per la partecipazione all'assemblea è stata mandata agli iscritti la sera prima prescrivendo tra l'altro agli attivisti di non fare foto né video; per i trasgressori c'è l'allontanamento.