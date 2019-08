Omaggio a Dalla da Tiromancino-Sangiorgi

(ANSA) - LECCE, 2 AGO - Doppia sorpresa al concerto dei Tiromancino ieri sera a Lecce, un omaggio a Lucio Dalla dal palco e, per l'occasione, Federico Zampaglione ha duettato a fine concerto con Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro. Il brano scelto è stato "Chissà se lo sai", di Dalla e Ron.

Il duetto ha emozionato il pubblico del parco Belloluogo di Lecce, momento clou di un concerto durato all'incirca due ore e perdipiù con un artista di casa. Salentini i Negramaro, Sangiorgi ha salutato la platea dicendo: "Ciao Lecce, ciao casa". Poi ha fatto una dedica speciale per questo brano, alla figlia Stella, di pochi mesi. I due cantanti si sono esibiti insieme anche in "Liberi" dei Tiromancino. Poi Sangiorgi ha salutato la sua band, incluso Lele Spedicato, colpito da un malore lo scorso settembre. Nella scaletta del concerto, i Tiromancino hanno proposto anche un ricordo di Franco Califano, con il testo "Un tempo piccolo". (ANSA).