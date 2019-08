Gay: B&B rifiuta stanza a coppia; Airbnb, aiuto a ospite

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 02 AGO - "Abbiamo avviato delle indagini appena saputo dell'accaduto e siamo già in contatto con l'ospite per fornire l'aiuto e il sostegno necessari. Non c'è spazio per le discriminazioni su Airbnb che vanno contro i nostri principi e interveniamo ogni qualvolta veniamo al corrente di casi di questo genere, anche rimuovendo un utente dalla nostra community". Sono le dichiarazioni rilasciate dall'ufficio stampa del portale "Airbnb", riportate sul profilo Facebook dell'associazione Arcigay, in merito al presunto episodio discriminate che ha visto coinvolto un giovane omosessuale di Modena.

Lo stesso aveva effettuato attraverso la piattaforma Airbnb una prenotazione per due persone per un appartamento a San Severo nel Foggiano. A quanto si apprende però la proprietaria della casa nOn accetta due uomini e accetta solo: "uomini accompagnati da fidanzata, compagna, amica oppure moglie". (ANSA).