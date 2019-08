Notte Taranta, via festival a Corigliano

(ANSA) - CORIGLIANO D'OTRANTO (LECCE), 1 AGO - Saranno i Cantori di Francavilla Fontana (coro polivocale dell'Alto Salento) e Jazzabanna (canti di lavoro tra Bassa Murgia, Murgia dei Trulli e Salento) a dare il via - il 3 agosto a Corigliano - alla prima delle venti notti del festival itinerante per La Notte della Taranta, alla 22/a edizione tra musica, tradizione, percorsi guidati ed enogastronomia.

Poi, alle 22 al Castello De' Monti, per "Pizzica in scena" arriva una delle principali novità di questa edizione: il Corpo di Ballo del festival proporrà il primo dei sei interventi inediti che ha in programma, in un mosaico di immagini, visioni, racconti, saperi.

Il primo concerto Ragnatela, anima del festival, è alle 22.30 in piazza Vittoria e non poteva mancare l'Orchestra Popolare La Notte della Taranta, oggi composta da musicisti di tutto il Salento, che a Corigliano saranno sul palco con il locale gruppo degli Argalìo (dal grico telaio), scaldando così i muscoli in vista del Concertone finale a Melpignano il 24 agosto. (ANSA).