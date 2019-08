'Fresh ways', le merci da Bari in Grecia

(ANSA) - BARI, 1 AGO - Dall'aeroporto 'Karol Woityla' di Bari partiranno nuovi voli, non solo passeggeri ma anche merci, per la Grecia con destinazione Cefalonia, Zante e Corfù grazie al progetto 'Fresh Ways' programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 finanziato con oltre 2,6 milioni di euro. I prodotti freschi pugliesi, dai lattiero caseari al pane, dai dolci alla frutta e verdura, arriveranno sulle tavole greche in poche ore, con voli operati da Classic Air, nel rispetto del ciclo di conservazione e ottimizzando le forme di trasporto integrato ed eco-sostenibile. "E' una concreta azione di cooperazione territoriale - ha spiegato il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - tra le due sponde del Mediterraneo che avrà sicuramente delle ricadute positive sugli scambi commerciali e sociali tra Italia e Grecia".