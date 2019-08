Droga: un arresto a Metaponto

(ANSA) - MATERA, 1 AGO - Trovato in possesso di 104 grammi di cocaina e di cento grammi di marijuana, a Metaponto di Bernalda (Matera), un uomo di 53 anni, di Bari, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. L'uomo, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato fermato durante controlli fatti nei pressi dello svincolo per la ss 106 Jonica.