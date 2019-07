Festa del Mare Bari,15 giorni spettacoli

(ANSA) - BARI, 31 LUG - Quindici giorni di programmazione a ingresso gratuito tra concerti, dj set, teatro, cinema, danza, libri, mostre, artisti di strada, mercato del vinile: è il cartellone estivo di Bari dedicato al mare, in programma da sabato 3 a domenica 18 agosto per la seconda edizione della Festa del Mare di Bari, promossa dalla Regione Puglia con Pugliapromozione, organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune. Accanto agli appuntamenti di piazza diffusi in diversi quartieri, dal 3 al 31 agosto il Teatro Margherita ospiterà 'On Board', mostra fotografica con la direzione artistica di Phest - See beyond the Sea, il festival internazionale di fotografia, arte, musica e contaminazioni dal Mediterraneo che si tiene tutti gli anni a Monopoli, che per Bari ha scelto il tema dei porti declinato secondo la sensibilità degli artisti Federico Winer, Noelle Mason, Dario Agrimi e Jasmine Pignatelli. (ANSA).