A Ermal Meta il premio Modugno 2019

(ANSA) - POLIGNANO A MARE (BARI), 31 LUG - Il cantautore Ermal Meta si è aggiudicato il Premio Modugno 2019, istituito dalla Famiglia Modugno, che sarà consegnato il 6 agosto nel corso della serata-omaggio 'Meraviglioso Modugno' a Polignano a Mare, dove per altro è nato lo stesso Meta. Il premio verrà assegnato per la prima volta durante la serata-omaggio che, giunta alla nona edizione, ha visto protagonista proprio Meta nel 2016, anche come co-conduttore.

Quest'anno l'omaggio a Domenico Modugno, con i suoi brani più significativi, celebra i sessant'anni della canzone 'Piove'. A Polignano sono attesi anche Giordana Angi, Avion Travel, Luca Barbarossa, Cordio, Dimartino, La Scapigliatura, Shade, Anna Tatangelo, Alberto Urso. La serata è promossa da Comune di Polignano, Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese/Puglia Sounds, con la direzione artistica di Stefano Senardi e Maria Cristina Zoppa (Rai Radio Live). (ANSA).