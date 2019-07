Rogo mezzi rifiuti: ditta subì 3 attentati,controllata da Cc

(ANSA) - SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 30 LUG - La ditta Tekra che si occupa del servizio ecologia e nettezza urbana nel comune di San Giovanni Rotondo, e alla quale la notte scorsa sono stati incendiati 33 mezzi per la raccolta dei rifiuti, era sotto 'vigilanza generica radiocontrollata' dal maggio 2017 da parte delle forse di polizia dopo aver subito tre attentati nel 2017.

Il primo episodio - ricostruiscono gli investigatori - è avvenuto nel maggio di due anni fa quando ignoti spararono colpi d'arma da fuoco contro tre mezzi parcheggiati sempre nel deposito di Pozzo Cavo. A settembre invece l'azienda subì il furto di tre mezzi. Infine, ad ottobre dello stesso anno furono dati alle fiamme tre veicoli per la raccolta dei rifiuti in città. Per questo incendio i carabinieri arrestarono due foggiani. La vigilanza generale - informano dall'Arma - comporta continui passaggi di pattuglie davanti a zone ritenute sensibili, tra queste anche il deposito comunale dove la scorsa notte si è verificato il rogo.