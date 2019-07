Polizia: Sibilia, 8 mln per nuova Questura ad Andria

(ANSA) - BARLETTA, 29 LUG - "Sulla Questura abbiamo fatto dei passaggi storici perché abbiamo scongiurato quella che sarebbe stata una perdita di 8 milioni di euro che abbiamo messo oggi in sicurezza". Lo ha detto il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia a margine del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto a Barletta stamani, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano notizie sulle sorti della Questura della provincia di Barletta-Andria-Trani, che sorgerà ad Andria. "Per la Questura due lotti sono già in partenza per essere chiusi nel più breve tempo possibile - ha riferito il sottosegretario - e abbiamo nei prossimi giorni la formalizzazione di un protocollo che ci consentirà di andare verso il terzo lotto di costruzione che riguarda nello specifico la polizia stradale. Finalmente possiamo dare delle rassicurazioni in questo senso perché ci sarà il procuratore delle opere pubbliche che sarà stazione unica appaltante, cosa che per noi era una necessità fondamentale per accelerare i lavori". (ANSA).