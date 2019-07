Assalti ai bancomat: cinque condannati

(ANSA) - POTENZA, 29 LUG - In seguito al rigetto dei ricorsi da parte della Corte di Cassazione, tra il Melfese e il Foggiano, la Polizia ha eseguito cinque ordini di carcerazione (due dei quali sospesi) nei confronti di persone condannate in via definitiva con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata agli assalti ai bancomat commessi tra Puglia e Basilicata. Le cinque persone erano coinvolte nell'operazione anticrimine "Marmotta".