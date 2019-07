Architettura, festival Iah Summer Lecce

(ANSA) - LECCE, 29 LUG - Al via dall'1 al 7 agosto la sesta edizione di IAHsummer (International Architecture Holiday), festival di architettura e rigenerazione urbana promosso da Archistart dall'1 al 7 agosto in diversi luoghi di Lecce e San Cataldo, principale marina della città, sostenuto da Comune di Lecce e Regione Puglia.

Al centro dell'appuntamento, cento giovani tra architetti, designer, graphic designer, creativi, chiamati a sperimentare nuovi modelli di fruizione dei litorali urbani con progetti e installazioni, attraverso laboratori di progettazione, autocostruzione e comunicazione. Il festival IAHsummer2019 intende così promuovere processi partecipati di riqualificazione degli spazi pubblici litoranei.

Al Castello Carlo V di Lecce l'apertura: alle 20:30 è in programma il talk "L'architettura che attiva i luoghi". Poi i tanti laboratori, quindi la chiusura il 7 agosto sul Lungomare Vespucci di San Cataldo: alle 18 la presentazione dei progetti e delle installazioni, alle 21 un concerto e una festa.

