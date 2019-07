Pop.Bari: Giannelli, ora rilancio e spa

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - La Popolare di Bari deve ora procedere "senza ritardi nel progetto" di "trasformazione in spa mantenendo 'a valle' la cooperativa per tutelare il legame con il territorio, rafforzare il capitale e ristabilire la reputazione e il dialogo con clienti, dipendenti e soci". Lo afferma, in un'intervista all'ANSA il neo presidente dell'istituto Gianvito Giannelli sottolineando come l'idea sia quello di "portare a termine questo progetto entro la fine del 2020" se non prima. "Stiamo lavorando sin da subito, riuniremo il cda anche ad agosto" aggiunge. (ANSA).