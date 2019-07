Sticchi Damiani, in A per proporre gioco

(ANSA) - LECCE, 25 LUG - "Sono arrivato ieri nel ritiro di Santa Cristina e ho trovato un clima sereno. Possiamo usufruire di ottime strutture, ci sono i presupposti per fare un buon lavoro". Così il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che ha raggiunto l'allenatore Fabio Liverani e i 'suoi' in Val Gardena, sede del ritiro precampionato. Ad attenderlo anche il ds Mauro Meluso, con il quale si è discusso sulle novità del calciomercato: "Certamente il lavoro per la costruzione dell'organico non è terminato - ha sottolineato Sticchi Damiani -, il nostro ds sta facendo un ottimo lavoro. Al di là dei nomi arriveranno giocatori funzionali al progetto. In questa nuova avventura nel massimo campionato cercheremo di proporre gioco, com'è nella filosofia del nostro allenatore, con tutte le difficoltà che la serie A propone". Infine una battuta sull'andamento da record registrato dagli abbonamenti sottoscritti, al momento oltre 14 mila: "E' un dato incredibile, una risposta importante".