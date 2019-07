Serie C: ok Figc ad ammissione Bisceglie

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il presidente federale, Gabriele Gravina, ha accolto la domanda di riammissione del Bisceglie al prossimo campionato di Serie C, mentre ha respinto la domanda di integrazione dell'organico al campionato di Serie C proposta dall'Audace Cerignola. Le delibere saranno sottoposte alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Intanto a breve prenderà il via il sorteggio della Serie C al Salone d'onore del Coni, con il club pugliese che va a completare la griglia dei tre gironi che saranno quindi composti ciascuno da 20 squadre.