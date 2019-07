Meraviglioso Modugno e 60 anni di Piove

(ANSA) - POLIGNANO A MARE (BARI), 23 LUG - La nona edizione dell' appuntamento musicale 'Meraviglioso Modugno', in programma il 6 agosto prossimo a Polignano a Mare, celebrerà i 60 anni di 'Piove' e per l'occasione radunerà sul palco Giordana Angi, Shade, Alberto Urso, Anna Tatangelo, Luca Barbarossa, Dimartino, Avion Travel, Cordio , La Scapigliatura. Il concerto sarà coordinato da Maria Cristina Zoppa (Rai Radio Live), Diodato e Marco Cocci.

Meraviglioso Modugno ogni anno celebra Mister Volare nella sua città natale, Polignano a Mare. A sessant'anni da Piove, il grande cantautore pugliese sarà ricordato in una serata che ha come tema 'Una goccia nel mare' proprio per celebrare una delle sue canzoni più significative. Nata nel 2011 come evento inaugurale del Medimex, a Bari, l'iniziativa si tiene dal 2013 a Polignano a Mare, dove l'amministrazione comunale ha deciso di creare "un palco naturale, uno studio virtuale, un archivio della memoria e un laboratorio di giovani talenti".