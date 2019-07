Aldo, Giovanni Giacomo sul set in Puglia

(ANSA) - BARI, 23 LUG - Sulla parete del capannone le immagini del trailer di 'Odio l'estate': una spiaggia assolata e le teste di Aldo, Giovanni e Giacomo che spuntano dalla 'sabbiatura'. Nello stesso capannone rinfrescato, i tre e il regista Massimo Venier illustrano il film che stanno girando a Bari. Nel capannone di periferia sono ricostruite le stanze in cui le tre coppie protagoniste sono costrette a coabitare e regna una gran confusione: tre mondi, tre mentalità che si scontrano e si riflettono nell'incontro stampa. Aldo, Giovanni e Giacomo indossano abiti da spiaggia, anche Lucia Mascino, Carlotta Natoli, Maria Di Biase. Entrando col regista portano aria di mare, vacanza e raccontano, raccontano. Con la stessa leggerezza portano il governatore Michele Emiliano, l'assessore al turismo Loredana Capone e il sindaco Antonio Decaro sul set, per farli assistere alla ripresa di alcune scene. Il film, prodotto da Paolo Guerra per Agidi Due, ha il contributo di Regione e Apulia Film Commission ed è pugliese il 50% delle maestranze. (ANSA).