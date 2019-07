Miss Italia: giovedì eletta Miss Foggia

(ANSA) - FOGGIA, 22 LUG - Per Miss Italia 2019, giovedì 25 luglio sarà incoronata Miss Foggia: la passerella è in programma in piazza Cesare Battisti, con tante candidate in gara per la fascia che vent'anni fa portò fortuna a Manila Nazzaro, un titolo che le fece poi conquistare lo scettro e la corona di Miss Italia 1999 al concorso nazionale. Venerdì 26 luglio la carovana di Miss Italia approderà nella città federiciana di Torremaggiore, sempre nel Foggiano, per una sfilata alle 21.30 in Corso Italia, dove sarà in palio la fascia di Miss Cinema Puglia 2019, che porta direttamente alle Prefinali nazionali dell'80/a edizione di Miss Italia. Sabato 27 luglio, un'altra selezione provinciale di Miss Italia è in programma allo Sporting Club di Siponto. (ANSA).