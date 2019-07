Lecce: Lucioni, serve equilibrio

(ANSA) - LECCE, 17 LUG - Fabio Lucioni, centrale difensivo del Lecce, ha parlato dal ritiro di Santa Cristina Valgardena, esternando le sue sensazioni e facendo il punto della situazione, partendo proprio dai suoi compagni di difesa: "Nel reparto difensivo - ha detto l'ex Benevento - ci sono diversi nuovi compagni. L'arrivo di Rossettini ci conferisce maggiore esperienza e qualità, in più ci sono Gabriel, Benzar e Vera che sono entusiasti di far parte di questo gruppo e desiderosi di mettersi alla prova in questo campionato". "È stato ripagato il lavoro fatto ogni giorno sul campo - ha proseguito parlando della sua esperienza a Lecce - e questa è la cosa più importante: si lavora per i risultati". Infine la ricetta importante da tenere ben in mente in questa stagione: "Ci vorrà tanto equilibrio, in primis da parte nostra, nelle difficoltà che inevitabilmente incontreremo, ma soprattutto da parte dei nostri tifosi: il loro sostegno non dovrà mai mancare".