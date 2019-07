A Bari nuova app 'MUVT' per sosta e bus

(ANSA) - BARI, 17 LUG - È stata presentata oggi la nuova app MUVT del Comune di Bari, che sostituirà la attuale CittàDigitale, e consentirà, attraverso un unico dispositivo tecnologico, di pagare la sosta su strisce blu in tutte le zone della città, pagare i biglietti sugli autobus (corsa semplice, biglietto a tempo, biglietto giornaliero), pianificare i percorsi del servizio di trasporto pubblico locale e informarsi su orari, linee e percorsi. La applicazione, già disponibile per IOS e Android è unica in Italia per la sua tecnologia, è stata presentata oggi dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, e dal presidente dell'Amtab Pierluigi Vulcano e permetterà, una volta a regime, grazie all'utilizzo della Card MUVT, l'accesso a tutti i servizi di mobilità: autobus, Park&Ride, ZSR, mobilità condivisa. I servizi potranno essere pagati direttamente con carta di credito, Sisal Pay, Postepay e Satispay o con una sorta di 'borsellino virtuale' ricaricabile.