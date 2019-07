Monopoly dedicato alla pugliese Monopoli

(ANSA) - BARI, 16 LUG - Sarà in vendita dal 17 luglio in tutta Italia la nuova edizione speciale del Monopoly dedicata alla città pugliese di Monopoli. Il gioco, edito da Hasbro e distribuito da Palmitessa Giocattoli, riproduce in versione monopolitana - con i nomi delle strade della cittadina turistica sulla costa sud del Barese - il classico tabellone creato nel 1935 e che, in 75 anni di storia, è diventato un fenomeno planetario. Da semplice gioco in scatola ad applicazione per iPhone tra le più scaricate, dalla versione per Pc a quella a mazzo di carte. Prodotto in 40 lingue, diffuso in 106 Paesi e con 275 milioni di scatole vendute, è diventato il gioco di simulazione imprenditoriale più famoso al mondo.

Oggi, per l'edizione Monopoli, il giocatore si aggira tra 'Il faro', 'arco del Castello' e 'Piazza Vittorio Emanuele', 'Largo Plebiscito' e 'Cala Porto bianco', imbattendosi in probabilità e imprevisti che costringono ad offrire focaccia barese o pagare un abbonamento in spiaggia con ombrelloni e sdraio.

Il primo lancio dei dadi sul tabellone in edizione speciale ha visto protagonisti oggi, nel castello Carlo V di Monopoli, il sindaco Angelo Annese, il vice sindaco della città metropolitana di Bari Michele Abbaticchio e il direttore generale di Puglia Promozione Matteo Minchillo, che hanno tenuto a battesimo l'iniziativa e giocato simbolicamente la prima partita. Nei prossimi mesi partirà anche una campagna social che accompagnerà il lancio del gioco con l'hashtag #lacittàdelgioco, in cui alcuni cittadini presteranno il proprio volto per presentare il gioco a turisti, estimatori e collezionisti.