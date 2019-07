Governo per Giochi Mediterraneo Taranto

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte mi ha confermato in una lettera il supporto del governo sulla candidatura di Taranto per ospitare i Giochi del Mediterraneo del 2025, a conferma che anche l'Esecutivo tiene moltissimo a questa partita. Lo sport deve dare risposte in territori in cui l'impiantistica sta a pezzi e serve lavoro". Lo annuncia il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rivolgendosi ai membri del Consiglio nazionale in corso al Foro Italico.